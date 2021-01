Prozess am Landgericht Düsseldorf : Mann muss sich für Messerangriff auf Mitbewohner verantworten

Düsseldorf Bei einem Trinkgelage soll ein 47-Jähriger seinem Mitbewohner in den Oberschenkel gestochen haben. Er bestreitet das. Der Hauptbelastungszeuge ist nicht mehr in Düsseldorf.

Totschlag an einem Landsmann wird einem 47-jährigen Litauer seit Donnerstag beim Landgericht vorgeworfen. An einem Augustabend 2020 soll er laut Anklage nach einem Trinkgelage in einer Männer-Wohngemeinschaft in Eller ein Messer gezogen und einem 53-jährigen Mitbewohner in den Oberschenkel gestochen haben. Bei dem Opfer wurde durch den zwölf Zentimeter tiefen Stich die Beinschlagader durchtrennt, an den Folgen verblutete der 53-Jährige noch in der Wohnung.