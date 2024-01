Landgericht Düsseldorf Mann ins Wachkoma geprügelt – Anklage wegen versuchten Totschlags

Als Gast bei der Frau, deren 15-jährigem Sohn und ihrem Freund soll der 27-Jährige in die Wohnung gekommen sein. Die Frau war nicht anwesend, als ihr alkoholisierter Freund und ihr minderjähriger Sohn wegen einer Bagatelle in Streit gerieten, so die Ermittlungen. Als der Mann handgreiflich gegen den Jungen geworden sein soll, habe sich der Besucher eingeschaltet – und den Partner der Mieterin mit wuchtigen Faustschlägen gegen den Kopf niedergestreckt. Obwohl das Opfer ohne Bewusstsein am Boden lag, soll der Angeklagte weiter auf den Mann mit äußerster Brutalität eingetreten haben. In der Anklage heißt es, der 27-Jährige habe dem Bewusstlosen mit schwerem Schuhwerk mindestens zwei kräftige Tritte gegen den Kopf versetzt. Der Angeklagte habe von dem Schwerverletzten nur widerwillig abgelassen, weil der Sohn der Mieterin ihn wegschubste und anflehte, mit der Gewalt aufzuhören. Ohne sich um das Opfer zu kümmern, habe der 27-Jährige die Wohnung verlassen und den lebensgefährlich verletzten Kontrahenten in einer Blutlache zurück gelassen, habe sogar verboten, dass ein Rettungsdienst alarmiert werde. Der Tochter der Mieterin habe er ein Handy-Foto von dem Verletzten zugeschickt – ohne jeden Kommentar dazu. Die Folgen der Misshandlungen waren für das Opfer fatal. Ärzte stellten wegen Schädelbrüchen Lebensgefahr fest. Nur durch eine Notoperation war das Leben des Verletzten zu retten. Bis heute dämmert der Freund der Mieterin in einer Art von Wachkoma vor sich hin und werde selbst nie wieder zu einem selbstständigen Leben fähig sein.