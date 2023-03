Toter Schwan am Rhein in Düsseldorf Was bei toten Wasser- und Wildtieren beachtet werden muss

Generell habe die Stadt in den vergangenen Wochen und Monaten keinen „signifikanten Anstieg der Fälle beobachtet“, sagt ein Sprecher der Stadt auf Anfrage an das Garten-, Friedhofs- und Forstamt Düsseldorf. Ob es sich in diesem speziellen Fall um den Angriff eines Hundes gehandelt habe, sei nicht zu sagen: „Wie in diesem Fall der Schwan zu Tode kam, lässt sich nur mutmaßen. Ein gesunder Schwan wird in der Regel nicht von einem Hund angefallen.“ Jedoch seien wild lebende Tiere – auch Wasservögel – einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt. Diese können bei Unfällen oder auch dem Zusammentreffen mit angeleinten oder nicht angeleinten Hunden von Menschen verursacht werden.