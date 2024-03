Düsseldorf Mann „eingesperrt“ – Ärger um Toiletten im Kö-Bogen II

„Es kann ja durchaus mal passieren, dass eine Tür defekt ist“, sagt er. „Was aber nicht sein kann, ist, dass ich keine Möglichkeit hatte, in irgendeiner Weise auf mein Missgeschick aufmerksam zu machen.“ Denn zwischen den dicken Betonwänden im dritten Untergeschoss gibt es keinerlei Handyempfang. Ein Notrufknopf ist in der Toilette nicht vorhanden. Er habe gerufen und geklopft, jedoch vergeblich. Nach 30 Minuten sei schließlich ein anderer Kunde gekommen und habe die Tür von außen geöffnet. „Ich mag mir nicht ausmalen, was wäre, wenn mir dieses Malheur nicht am Nachmittag, sondern abends, kurz vor Schließung der Ladenlokale passiert wäre.“