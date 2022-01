Sextäter in Düsseldorf festgenommen : Mann befriedigt sich in Zug vor junger Frau

Düsseldorf Ein widerliches Erlebnis hatte eine 19-Jährige auf einer Zugfahrt. Ein Mann setzte sich ihr gegenüber und onanierte. Sie verließ den Zug. Kurze Zeit später wurde der Mann gefasst.

Die junge Frau aus Schwerte hatte sich gegen 18 Uhr in Hagen an die Bundespolizei gewandte. Sie gab an, im RE 13 von Hamm nach Hagen sexuell belästigt worden zu sein. Ihrer Schilderung nach hatte sich ein älterer Mann in einer Sitzgruppe ihr gegenüber gesetzt. Kurz nach der Abfahrt habe dieser seine Hose geöffnet und damit begonnen, sich zu befriedigen. Bis zur Ankunft am Hagener Hauptbahnhof soll der Mann seine Tat vollendet und die Frau dabei angesehen haben.