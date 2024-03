Mameido aus Düsseldorf Wie man Thermobecher erfolgreich vermarktet

Wer sich in der vor einigen Wochen frischbezogenen Firmenzentrale und dem Designcenter im Hinterhof an der Rather Straße umschaut, entdeckt in den Regalen eine beachtliche Kollektionspalette: Neben den vakuumisolierten Thermobechern in Farben wie Marmor, Rosenquarz, pastelligem Grün oder elegantem Eichenholz-Ton (inzwischen sind auch Modelle mit Strohhalm und Übergrößen, sogenannte Tumbler verfügbar, die nicht nur warm halten, sondern im Sommer ebenso kalte Getränke lange kühlen), gibt es Trinkflaschen ausgestattet mit speziellen Stahlkappen in verschiedenen Größen für den Sport oder Yoga, fürs Auto, zum Campen oder für eine Radtour. „Solch eine Flasche kann helfen, bis zu 200 Plastikflaschen pro Person und Jahr einzusparen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Plastikmüll“, betont Mitgründer Matthias Klement. Damit niemand vergisst, ausreichend zu trinken, wurde aktuell das Modell mit der Zeitmarkierung als Trinkerinnerung entworfen.