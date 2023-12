Neubau in Düsseldorf Das „Malkastenforum“ soll als Zuhause für Künstler im Frühjahr eröffnen

In diesem Jahr kamen nach Angaben von Cragg etwa 12.000 kunstinteressierte Menschen in die bestehenden Räume. Für ihn auch ein Zeichen, dass es sich lohne, in Kunst zu investieren. Denn von den ursprünglich kalkulierten Kosten für den Neubau ist man mittlerweile weit entfernt. Zunächst wurden diese mit rund 2,1 Millionen Euro berechnet, mittlerweile seien etwa 3,5 Millionen Euro verbaut, so Cragg. Stadt und Land hatten Beträge beigesteuert, eine Großspende kam von der Gerda-Henkel-Stiftung. Letztere darf aktuell bereits das Herz’sche Haus nutzen, das sich räumlich an den Neubau anschließt. Dass die geplante Fertigstellung des Baus in diesem Jahr zum 175. Jubiläum des Künstlervereins nicht geklappt habe, sei schade, sagt Justiziar Gisbert Schnurbusch. Der Verein freue sich nun aber auf das Frühjahr 2024.