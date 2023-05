Landgericht Düsseldorf Makler zockte Mieter ab - Urteil gefällt

Mit einem Strafrabatt hat das Landgericht den Betrugsprozess gegen einen 43-jährigen Angestellten beendet. Das Amtsgericht hatte in erster Instanz wegen gewerbsmäßigen Betruges an Wohnungssuchenden in drei Fällen zu insgesamt sieben Monaten Bewährungsstrafe plus der Einziehung seiner Beute von 3300 Euro verurteilt. In der Berufung reduzierte das Landgericht seine Strafe auf 10.500 Euro, entsprechend 140 Tagessätzen.