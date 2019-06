Wohnen in Düsseldorf : Makler fordern Milliarden-Programm

Gleich 1000 neue Wohnungen werden am Grand Central am Hauptbahnhof gebaut. Foto: Catella

Düsseldorf Die Immobilienmakler von JLL warnen vor weiter steigenden Mieten. Sie fordern ein milliardenschweres Infrastrukturprogramm, um das Pendeln aus dem Umland attraktiver zu machen. Wohnen auf kleinem Raum liegt immer mehr im Trend.

Kaum ein Thema beschäftigt die Düsseldorfer aktuell so sehr wie die Frage, wie sie in Zukunft wohnen werden – und vor allem, was es kostet. Die Politik ringt um Lösungen, schnell mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, speziell auch für die dringend benötigten Fachkräfte verschiedener Branchen. Bislang ist aber ein Ende des Miet- und Kaufpreisanstiegs nicht in Sicht. Die Immobilien-Experten von JLL haben jetzt eine aktuelle Untersuchung zum Wohnungsmarkt vorgelegt – und formulieren Vorschläge, was passieren muss, damit die Lage sich verbessert.

Ausgangslage Die Nachfrage nach Wohnraum übersteigt das Angebot in Düsseldorf nach wie vor deutlich. Die Mieten je Quadratmeter lagen Ende 2018 nach Angaben von JLL im Mittel bei 11,30 Euro – und waren damit innerhalb von fünf Jahren um 2 Euro gestiegen. Das entspricht einem Plus von fast 4 Prozent jedes Jahr. Die Spitzenmieten für Top-Wohnungen haben in Stadtteilen wie Oberkassel und der Innenstadt bereits die 20 Euro überschritten. Der Leerstand in Düsseldorf lag Ende 2018 bei gerade einmal 1,44 Prozent – was die Probleme der Wohnungssuchenden erklärt.

Prognose Wie stark der Einfluss eines so geringen Leerstandes (also kaum vorhandener Auswahl an freien Wohnungen) ist, belegen die Verhältnisse in München. Mit nur 0,19 Prozent ist der Leerstand dort kaum vorhanden – und schon die mittleren Mieten lagen dort Ende 2018 bei 19,43 Euro. Bei einem Leerstand unter 0,5 Prozent biege sich die Mietkurve stark nach oben, sagt der Niederlassungsleiter Düsseldorf von JLL, Marcel Abel. „Man kann diesen Effekt bereits sehr deutlich in München sehen, und Düsseldorf wird denselben Weg gehen, wenn nicht mit mehr Fertigstellungen gegengesteuert wird.“ Allerdings war die Schere zwischen Fertigstellungen und Baugenehmigungen nie so groß wie zuletzt: „Das liegt auch an den gestiegenen Baukosten – viele Entwickler verkaufen dann das Grundstück lieber weiter, anstatt zu diesen Bedingungen zu bauen.“

Förderung Ein wichtiger Schlüssel zu weiterhin bezahlbaren Mieten ist den Maklern zufolge, dass der Anteil geförderter Wohnungen nicht noch weiter sinkt. Ihr Anteil am Bestand ist JLL zufolge von 2008 bis 2017 von 8 auf nur noch 4,5 Prozent gefallen. Allerdings sei es für die Entwickler extrem schwer, in diesem Bereich systemisch zu arbeiten: „Alle Städte haben unterschiedliche Konzepte und Vorschläge, in die sie sich jeweils einarbeiten müssen“, sagt der für Wohn-Investments verantwortliche JLL-Experte Konstantin Kortmann. Darüber hinaus seien lange Bindungszeiten für die Förderung abschreckend, weil die Entwickler damit weniger Spielraum bei der Suche nach einem potenziellen Käufer haben: „Wenn es 15 Jahre sind und nicht 30, hilft das schon enorm.“ Zudem müssten Städte darauf achten, auch den preisgedämpften Bereich nicht zu vernachlässigen. Sonst entstehen Nachteile für diejenigen, die zu viel für einen Wohnberechtigungsschein verdienen – aber zu wenig für den frei finanzierten Markt.

Um allgemein, nicht nur im geförderten Bereich, die Baukosten stabiler zu halten, regen die Experten zudem an, die Energieverordnung nicht noch weiter zu verschärfen.

Infrastruktur Angesichts der begrenzten Flächen kann aus Sicht der Makler nicht jeder dort wohnen, der das gerne würde. Für Entlastung könnten bei einem so unter Druck stehenden Mietmarkt auch die Wohnungsangebote des Umlands sorgen – aber nur, wenn die Infrastruktur stimmt. Das betreffe Brücken und Straßen ebenso wie einen starken, dicht getakteten Öffentlichen Nahverkehr, sagt Marcel Abel. Er geht davon aus, dass Düsseldorf in diesem Bereich in den kommenden Jahren rund 3,5 Milliarden Euro investieren muss: „Es ist schließlich eine Frage, warum nicht mehr Leute pendeln.“

Sogar die Frage nach kommunalen Zusammenschlüssen stellt der Makler: „Wir müssen darüber nachdenken, wie Synergien dort gehoben werden.“

Moderne Wohnformen Immer mehr Menschen leben alleine – in Düsseldorf noch mehr als andernorts. So liegt der Anteil an Single-Haushalten deutschlandweit bei 38 Prozent, in Düsseldorf sind es dagegen ganze 49 Prozent. „Für diese Nachfrage sind die größeren Wohnungen aus den vergangenen Jahrzehnten schlicht nicht geeignet“, so Abel. Dazu komme die deutlich größere Flexibilität und Mobilität junger Menschen, die heute eine Wohnung suchen.

Daher rechnen die Experten damit, dass die Nachfrage nach kleineren Wohnungen und speziellen Wohnformen weiter zunehmen wird. Beispielsweise nach so genannten Mikro-Appartements beispielsweise für Studierende und junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: „Es wird so sein, dass man flexibler in der Wohnortwahl ist und oft gar nicht mit eigenen Möbeln umzieht.“