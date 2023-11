Gegen Antisemitismus in Düsseldorf Mahnwache vor der Synagoge bringt Düsseldorfer zusammen

Öffentliche Reden wurden mit Blick auf die besonderen Regeln, denen sich viele Juden am Schabbat verpflichtet fühlen, an diesem Abend nicht gehalten. Doch das Signal aus der Stadtgesellschaft war deshalb nicht weniger eindrücklich. „In Berlin waren am 7. November im Gedenken an den Terrorakt einen Monat zuvor etwa 500 Menschen. Heute Abend sind in einer deutlich kleineren Stadt mehr Bürger gekommen, das beeindruckt mich“, sagte Emil Brachthäuser, Vorsitzender der Düsseldorfer Gruppe der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.