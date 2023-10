Düsseldorf Mahnwache für Israel mit 1400 Kerzen am Rheinufer

Bei einer Mahnwache soll an die Opfer der Terrorattacke der Hamas in Israel gedacht werden. Dazu lädt die FDP-Kreispartei für Samstag, 4. November, ab 18 Uhr ein. Mitorganisator Ferry Weber sagt zudem, dass auch noch helfende Hände zum Aufstellen von 1400 Grablichtern in Anlehnung an die Zahl der Opfer willkommen sind.