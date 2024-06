Sonderausstellung der Mahn- und Gedenkstätte So erinnert Düsseldorf an die NS-Verbrechen

Das älteste Gedenkzeichen der Stadt ist zugleich auch das älteste seiner Art in Deutschland: Nirgendwo sonst wurde bereits vor 1946 an die zerstörten Synagogen erinnert. In Düsseldorf errichtete die Stadtgemeinde den Gedenkstein an der Kasernenstraße am achten Jahrestag der Pogromnacht. Und auch den jüngsten Gedenkort hat Stelzmann fotografiert, der in Rath an die kleine Lieselotte Wevers erinnert, die aus dem Kinderheim St. Josef in die Tötungsanstalt Hadamar verlegt werden sollte, und die man auf dem Weg dorthin wie viele andere Kinder und Erwachsene mit Behinderung schlicht verhungern ließ. Ihr Schicksal hatte die Mahn- und Gedenkstätte erst im vergangenen Jahr klären können.