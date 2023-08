NS-Erinnerung Düsseldorfer Mahn- und Gedenkstätte digitalisiert Stolpersteine

In Düsseldorf weisen mittlerweile 373 Stolpersteine auf das Schicksal von Opfern des Nationalsozialismus hin. Zumeist vor der letzten bekannten, freiwillig gewählten Wohnadresse werden die kleinen messingfarbenen Gedenktafeln in den Boden eingelassen. Darauf stehen die Namen, Geburts- und Todesdatum, sofern bekannt, und hin und wieder einige weitere Informationen. Doch weiter in die Tiefe geht es zumeist nicht. Die Mahn- und Gedenkstätte hat dies nun geändert. Auf der Webseite des Förderkreises finden sich jetzt Biografien zu allen bislang verlegten Stolpersteinen.