Neuer Ort für Erinnerungsarbeit Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf hat neues Bildungszentrum mitten in der Altstadt

„Die Mahn- und Gedenkstätte leistet seit Jahrzehnten bedeutende Arbeit in der Demokratiebildung, der Bildungs- und Erinnerungsarbeit“, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). Wie wichtig dieser Auftrag sei, zeige auch die Weltlage. „Die letzten Monate waren in besonderer Weise aufwühlend“, sagte Keller: Noch immer tobe der schlimme Krieg in der Ukraine, zudem habe der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober Leid über die Familien in Israel gebracht. Man stehe „an der Seite unserer israelischen Freunde“, betonte Keller. Natürlich sehe man auch das große Leid der Zivilbevölkerung in Gaza; der Krieg aber sei durch den Angriff der Hamas entstanden – und man werde „keine Täter-Opfer-Umkehr akzeptieren“.