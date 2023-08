Unhygienische Zustände Mäuse in Lokal in Düsseldorfer Altstadt entdeckt – Chef vor Gericht

Düsseldorf · Kaum hatte er seinen Job als Restaurantleiter in einem Lokal in der Altstadt angetreten, machte das Gesundheitsamt den Laden wieder dicht. Mäuse und unhygienische Zustände waren der Grund. Der Geschäftsführer hatte eine sehr einleuchtende Erklärung, wie die Mäuse den Weg in seinen Laden gefunden hatten.

25.08.2023, 06:26 Uhr

Der Geschäftsführer eines Lokals in der Altstadt kämpfte gegen Mäuse an. Foto: dpa/Ken Bohn

Von Wulf Kannegießer

Gerade erst zum Betriebsleiter in einer Altstadt-Filiale einer Restaurantkette ernannt, konnte ein 42-Jähriger direkt wieder zumachen: Massiver Mäusebefall im Lokal sowie Ekel erregende hygienische Zustände in rückwärtigen Betriebsräumen führten nach einer amtlichen Kontrolle Mitte 2021 dazu, dass das Lokal zunächst dicht gemacht werden musste.