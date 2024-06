Veranstaltungen in Düsseldorf Auf eine Tasse Tee mit Alice im Wunderland

Das preisgekrönte Festival „Märchen im Park“ des Theaters TalTon wird am Sonntag, 9. Juni, eine Fortsetzung finden. Mehr als 60 Schauspieler in hochwertigen und authentischen Kostümen sowie renommierte Märchenerzähler verwandeln den Schlosspark Eller dann im Rahmen einer Inszenierung in ein Reich für Fabelwesen und Märchengestalten.