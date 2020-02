Opfer in Düsseldorfer Altstadt schwer verletzt : Männer prügeln und stechen 27-jährigen Flaschenwerfer nieder

Ein Polizeiwagen (Symbolbild). In der Altstadt gab es in der Nacht zu Sonntag einen Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Ein betrunkener Mann warf am Grabbeplatz in der Nacht zu Sonntag eine Flasche auf ein Auto – und wurde von den Insassen schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Täter.

Mindestens vier Insassen eines getunten BMW haben in der Nacht zu Sonntag in der Altstadt einen 27-Jährigen schwer verletzt. Dieser hatte zuvor eine Flasche auf ihr Auto geworfen. Die Männer prügelten und traten auf den 27-jährigen Syrer ei, der laut Polizei stark betrunken war. Offenbar kam auch ein Messer zum Einsatz: Bei einem der Täter konnten Zeugen Stichbewegungen in Richtung des Oberschenkels beobachten. Die Täter ließen den stark blutenden Mann liegen und flüchteten bislang unerkannt in Richtung Heinrich-Heine-Allee. Die Polizei hat nun einen Zeugenaufruf gestartet.