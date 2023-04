Süße Stunden in Düsseldorfs Partyzone „Madame Chéri“ mit Pop-up-Store in der Altstadt

Erst im vergangenen September hat sich die Unternehmensberaterin Clara Bratfisch (31) ihren Traum erfüllt und das Düsseldorfer Feinkost-Unternehmen „Madame Chéri“ übernommen. Bis Oster-Samstag (8. April) präsentiert sie noch das Sortiment, das aus zehn Schokoladensorten (etwa mit Pistazien, Goji-Walnuss, Quitte-Mandel und Mango-Cashew), Pistazienmus oder Granatapfelextrakt besteht, als ein kurzzeitiges Pop-up-Konzept an der Mühlenstraße nahe dem Burgplatz. Zuvor befand sich in der Location ein Burgerladen. Die Zartbitter-Schokoladen sind vegan. „Das ist ein Experiment für mich, wir haben jetzt einen neuen Markenauftritt und unser Portfolio erweitert. Ich wollte schauen, wie das ankommt.“ Bratfisch denkt darüber nach, ihre Produkte dauerhaft in einem eigenen Geschäft in der Landeshauptstadt zu verkaufen – bislang gibt es die Produkte des 2017 gegründeten Unternehmens in Düsseldorf beispielsweise im Supermarkt Zurheide, am Carlsplatz und auch in Feinkostgeschäften in ganz Deutschland. „Ich bin durch einen glücklichen Zufall auf dieses Unternehmen aufmerksam geworden und auf die Möglichkeit, dort einzusteigen.“ Die Qualität der Produkte habe sie begeistert und überzeugt. sagt Bratfisch, die zuvor als Finanzexpertin arbeitete und am Montag 32 Jahre alt wird. Die Entwicklung der Rezepte habe der Gründer des Unternehmens mit viel Leidenschaft betrieben. In dem Pop-up-Store in der Altstadt wird täglich verkostet. Im Mai will Clara Bratfisch mit ihren Produkten auf den Fischmarkt gehen, der am Sonntag in seine diesjährige Saison startet.