Verkehr in Düsseldorf : Bertastraße: Tempo 30 in der Kritik

An dieser Stelle auf der Bertastraße kam es schon zu einem tödlichen Unfall. Foto: Berger, Gerhard (b33)

Düsseldorf Die Grünen wollen unbedingt für die Straße in Gerresheim eine Geschwindigkeitsreduzierung erreichen, die CDU hat Zweifel am Sinn der Maßnahme. Die wird am Ende in der Bezirksvertretung 7 dennoch mehrheitlich beschlossen.

Die Grünen sind ja gerade fleißig damit beschäftigt, Tempo 30 für Straßen im Stadtgebiet zu beantragen und haben damit angesichts der neuen Mehrheitsverhältnisse seit der Kommunalwahl auch sehr oft Erfolg. Eine entsprechende Temporeduzierung hatte die Partei jetzt auch mit einem Antrag für die Bertastraße und in der Folge für den Zamenhofweg in der Bezirksvertretung 7 im Sinn. Dass sich die CDU mit einer solchen Geschwindigkeitsbegrenzung nicht unbedingt immer anfreunden kann, ist auch keine Seltenheit, und so war es auch in diesem Fall. Martin Klein sieht bei Tempo 30 die Gefahr, dass die Busse dort ausgebremst würden und so der Fahrplan durcheinander geraten könnte.

Der Grüne Marco Huppertz gab jedoch zu bedenken, dass auf einem Teil der Bertastraße nach einem tödlichen Unfall ohnehin schon nur noch 30 erlaubt sei. Außerdem sei es durch die Gegebenheiten vor Ort – parkende Autos und nur ein Bürgersteig auf einer Seite – kaum möglich, wirklich schneller als 30 zu fahren, fügte Karsten Kunert (SPD) hinzu. Nicht zuletzt sei es auf der Seite ohne Bürgersteig für Bewohner brandgefährlich aus der Haustür zu treten, da man quasi direkt auf der Straße stehe, Tempo 30 könnte so für etwas mehr Sicherheit sorgen, ergänzte Julian Deterding (FDP).