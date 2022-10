Flughafen Düsseldorf : Zoll entdeckt Luxusgüter für mehr als 170.000 Euro bei Familie

Düsseldorf Kauft man im Urlaub Waren im Wert von bis zu 430 Euro ein, müssen diese beim Zoll nicht angegeben werden. Am Düsseldorfer Flughafen wurde nun eine Familie erwischt, die diesen Betrag um mindestens 169.570 Euro überschritten hat.

Die mit einem Flieger aus Dubai in Düsseldorf gelandeten Reisenden gaben an, alle Regelungen zu kennen und nichts Anmeldepflichtiges dabei zu haben. Um so mehr staunten die Zöllner, als sie in deren Gepäckstücken Schmuck, Kleidung und Uhren im Wert von über 170.000 Euro entdeckten.