Dach-Wohnung in Düsseldorf Rekordpreis für Luxus-Domizil in der Altstadt

Es ist eine dieser Wohnungen, die es nur einmal in der Stadt geben kann. Sicher, am Rheinufer, im Linksrheinischen oder in Kaiserswerth, vielleicht auch ganz im Osten der Stadt mag es noch schickere Wohnungen oder auch teurere Villen geben. Aber die Wohnung hoch oben in der Mitte über dem Säulenportal des alten Amts- und Landgerichts in der Altstadt gibt es nur einmal, schon weil dieses Gebäude selbst einmalig ist. Uwe Schmitz, der Entwickler des Andreas Quartiers (AQ), hat lange gezögert und sich die Option vorbehalten, dort ein Serviced Apartment anzubieten. Damit hat er in Berlin einigen Erfolg. Von der Idee ist der Chef der Frankonia Eurobau AG jetzt aber abgerückt. Die Dachwohnung im früheren Gericht ist nun zu kaufen – für 5,95 Millionen Euro.