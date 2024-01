Handel in Düsseldorf Warum dieser Luxus-Bettenhändler die Möbel-Meile verlassen hat

Es ist nicht viel, was von dem Händler Coco-Mat in Düsseldorf übrig geblieben ist: Der Laden an der Berliner Allee, Ecke Bahnstraße ist leer geräumt, die Schilder sind weg, die Außenwerbung abgezogen. Innen stehen noch Namen von Matratzen-Modellen an der Wand, vor dem Eingang hat sich eine Obdachlose niedergelassen. Zehn Jahre lang hat das international aktive Unternehmen hier Produkte rund ums Bett verkauft – jetzt ist das Geschäft bis auf Weiteres im Winterschlaf versunken.