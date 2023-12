Hinter verschlossenen Türen Luftschutzkeller soll öffentlich zugänglich gemacht werden

Wegen ihres Interesses für die lokale Historie und die Frage, was diese für die Gegenwart lehrt, haben die Archivmitarbeiter eine Idee entwickelt: „Der Wunsch geht dahin, zu prüfen, ob es nicht möglich ist, diesen Luftschutzkeller dem Benrather Heimatarchiv nach dem Rückzug in das dortige Souterrain zuzuordnen und damit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“ Vor allem haben Sauer und sein Team Schulklassen im Blick. Durch die aktuelle Weltlage sei es wichtiger denn je, jungen Menschen den Schrecken des Krieges vor Augen zu führen. Und welch wichtiges Gut der Frieden ist. Dieser Wunsch, so Sauer, sei an vielen Stellen bereits auf fruchtbaren Boden gestoßen. Er habe bereits einige Male diesbezüglich mit den Sanierungsplanern sprechen können.