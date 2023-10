Schadstoffbelastung sinkt Luftqualität in Düsseldorf hat sich leicht verbessert

Jahrelang gehörten die viel befahrenen Düsseldorfer Verkehrsachsen Cornelius- und Merowingerstraße zu den Standorten, deren Luft besonders stark mit Stickstoffdioxid (NO 2 ) belastet war. Die Werte gehörten zu den höchsten in Nordrhein-Westfalen. Dies war in der Vergangenheit Anlass für die Deutsche Umwelthilfe, gegen die Stadt zu klagen. Es folgten Maßnahmen wie die hoch umstrittene Umweltspur und das umweltsensitive Verkehrssteuerungssystem VinDUS, bei dem Ampelschaltungen als Reaktion auf die Schadstoffbelastung verändert werden können.