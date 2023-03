Vorläufige Messwerte liegen vor Die Luftqualität verbessert sich leicht

Voraussichtlich wurde in Düsseldorf 2022 an allen Messstationen der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft eingehalten. An elf verschiedenen Stellen in der Stadt wird kontinuierlich die Belastung der Luft durch verschiedene Schadstoffe gemessen. Vor allem Stickstoffdioxid (NO 2 ) liegt dabei im Fokus. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) legt nun die vorläufigen Zahlen für 2022 vor. Monatlich aufgeschlüsselt wurde an verschiedenen Straßen der Grenzwert zwar teilweise leicht überschritten. Vergleicht man die Zahlen mit den Vorjahresergebnissen, haben sich aber fast alle Messstationen im Jahresmittel leicht verbessert.