Scharfe Kritik an Verwaltung und Politik Forum beklagt Kahlschlag bei queeren Angeboten

Hebeler weist darauf hin, dass es nur in einem der im Brief genannten Projekte tatsächlich um Kürzungen geht. Der Rest der Kritik beziehe sich auf nicht bewilligte zusätzliche Stellen und Mittel. „Am Status quo wird in diesen Fällen also nicht gerüttelt, deswegen finde ich den Tenor des Briefes schon deutlich überzogen“, sagt Hebeler. Dass die Initiatoren nun bei der CSD-Parade am Samstag mit Blick auf die Beratungsangebote voraussichtlich einen schwarzen Sarg vor sich her tragen wollten, gefällt der erfahrenen Gleichstellungspolitikerin ebenfalls nicht. „Einfach Druck aufzubauen, hat mich noch nie überzeugt. Ich setze bei solchen Kontroversen gerne auf Argumente und das würde ich mir auch von den Vertretern aus der Community wünschen“, sagt die Grünen-Ratsfrau.