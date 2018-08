Düsseldorf: Loverboy vergeht sich an Teenager und bekommt Bewährung

Düsseldorf Ein so genannter Loverboy gab im Gericht zu, sich monatelang an einem Teenager vergangen zu haben. Jetzt will er ein gesetzestreuer Rapper werden. Das Gericht ließ ihn unter hohen Auflagen auf Bewährung ziehen.

Mit 14 Jahren war das Mädchen aus einer Jugendschutzeinrichtung in Mönchengladbach nach Düsseldorf ausgebüxt, war hier vor jeder Polizei-Fahndung abgetaucht. Zufällig hatte der Möchtegern-Rapper das Mädchen Ende 2016 aufgelesen, sie in der Wohnung seiner Mutter an der Kölner Straße versteckt – und ihr vorgegaukelt, er wolle mit ihr eine ernsthafte Beziehung führen. Tatsächlich spielte er der labilen Ausreißerin aber Filme wohlhabender Frauen vor, die angeblich allesamt durch Prostitution in Saus und Braus lebten. Ein Porno-Fotograf durfte danach Aufnahmen von der 14-Jährigen machen, via Internet bot der Angeklagte das Mädchen als „Coco“ an – und schickte sie laut Anklage und Geständnis danach auf den Straßenstrich nach Essen. Von ihren Einnahmen (250 Euro pro Tag) leistete er sich mit ihr dann eine gemeinsame Wohnung in Pempelfort, später in Derendorf.