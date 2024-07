Luxus in Düsseldorf Louis Vuitton eröffnet 1000-Quadratmeter-Boutique an der Königsallee

Die neue Düsseldorfer Boutique der französischen Luxusmarke Louis Vuitton ist ein Laden der Superlative: 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche, mehr als 30 Meter Schaufensterfront – und eine monatliche Miete jenseits von 200.000 Euro. Monatelang hatte das Unternehmen das Geschäft an der Ecke zum Kö-Center umbauen lassen, Ende vergangener Woche ging dann alles ganz schnell. Erst schloss Donnerstagabend der bisherige Standort an der Königsallee 20, nur einen Tag später dann die Neueröffnung an Hausnummer 28. „Ein absoluter Gewinn für uns“, sagt Peter Wienen, Vorsitzender der IG Kö und damit oberster Lobbyist der Luxusmeile.