Entscheidung gefallen Comitee Düsseldorfer Carneval – Neuer Präsident gewählt

Letztendlich konnte Hörning die Delegierten von sich überzeugen. Erst vor etwas mehr als einer Woche hatte er bekannt gegeben, dass er sein Präsidentenamt bei der Prinzengarde Blau-Weiss ablegt. Und das scheint die richtige Entscheidung gewesen zu sein: Denn die notwendige Satzungsänderung, mit der der Präsident des CC auch an der Spitze eines Karnevalvereins stehen dürfte, erhielt nicht die Dreiviertelmehrheit. Demnach müssen Präsident und Geschäftsführer des CC die Ämter in ihren Vereinen weiterhin ruhen lassen. „Ich bin sehr glücklich, dass das Vertrauen in mich, das Konzept und das was ich darstelle so angenommen wurde. Jetzt freue ich mich auf die Zukunft und die Arbeit“, sagte Hörning nach der Wahl gegenüber unserer Redaktion.