Parksuchverkehr in Düsseldorf : Lorettostraße wird Testgebiet für Verkehrsprojekt

Düsseldorf Stadt und Stadtwerke vergrößern im nächsten Jahr ein Testgebiet in Unterbilk, um das Parksuchverkehr-Problem zu lösen. Die Lorettostraße biete sich mit ihrer guten Durchmischung aus den Bereichen Wohnen, Gastronomie und Handel optimal an.

Die Stadt und die Stadtwerke weiten im neuen Jahr ihren Pilottest zur Verringerung des Parksuchverkehrs in Unterbilk auf die Lorettostraße aus. Anfang 2021 wurde zunächst die Beleuchtungsinfrastruktur auf dem Fürstenwall erneuert und mit sogenannten „Smart-City-Ready"-Masten versehen. Parallel wurde an Teilen der Masten Sensorik installiert, die den Verkehrsfluss und die Umweltbelastung misst und Autofahrern hilft, möglichst effizient einen Parkplatz oder E-Ladepunkt zu finden.

All das geschieht als Teil des Projekts „Zukunftsviertel Unterbilk/Friedrichstadt“. Mit ihm soll die Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Vierteln verbessert und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Eine intelligente Infrastruktur und neue Mobiltätslösungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Am Fürstenwall können Nutzer sowohl über eine Live-Webansicht als auch über ein Display an der Ecke Fürstenwall/Kronenstraße freie Parkplätze einsehen.