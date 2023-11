Drag Race Germany „Drag kann helfen, sich selbst zu finden“

In der Community und auch durch Drag Race Germany seien bereits einige Freundschaften entstanden, erzählt die Dragqueen, so zum Beispiel mit The Only Naomy aus Köln. Teilweise hätten sie sich auch untereinander schon gekannt, wie LéLé Cocoon oder Barbie Q, die alle in einem ähnlichen Alter sind. „Die Drag-Szene in Deutschland ist gar nicht so groß und wir haben alle ungefähr gleichzeitig angefangen.“ Wenn sie nicht gerade für die Show vor der Kamera steht, ist Loreley Rivers in ganz Deutschland unterwegs und tritt bei Drag-Shows auf oder ist Teil von Public Viewings der Show. Ein weiteres Projekt ist am Theater in Oberhausen, wo sich ein Stück mit Drag beschäftigt. „So kann ich meine Leidenschaften verbinden.“