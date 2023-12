Weihnachts-Wunderwelt im Benrather Schlosspark Für Familien wird der Besuch im Lichterpark teuer

Düsseldorf · Lohnt der Besuch der Weihnachts-Wunderwelt im Benrather Schlosspark? Wir haben uns vor Ort erkundigt. Kritik gibt es in den sozialen Medien an den Kosten der Tickets im Bezug auf das, was es zu sehen gibt. Der Veranstalter sagt, dass bei ihm viel positive Resonanz eingehe.

04.12.2023 , 16:45 Uhr

Weihnachts-Wunderwelt im Benrather Schlosspark startet 20 Bilder Foto: Endermann, Andreas (end)

Von Andrea Röhrig