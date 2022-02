Prozess in Düsseldorf : Lohnbuchhalter bediente sich aus der Konzernkasse

Düsseldorf Um mehr als 130.000 Euro hat ein Buchhalter seinen Arbeitgeber betrogen. Erst gab es dafür die fristlose Kündigung – und jetzt eine 18-monatige Bewährungsstrafe.

(wuk) Seine jahrelangen Buchungstricks als Lohnbuchhalter bei einer Firma in der Tourismusbranche haben einem 43-Jährigen erst die fristlose Kündigung und am Donnerstag beim Amtsgericht jetzt eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten eingebracht. In seinem Geständnis gab er zu, sich von Herbst 2016 bis August 2018 in mehr als hundert Fällen aus der Konzernkasse bedient zu haben.