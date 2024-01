Landgericht Düsseldorf Löwentraut hat vor Gericht Erfolg gegen Galerie

So perplex war die Gegenseite von diesem symbolischen Handschlag, dass es dazu erstmal keine Stellungnahme gab. Man wolle sich aber, so hieß es, mit Löwentraut außergerichtlich um eine friedliche Lösung bemühen, also um einen Kompromiss. Eine Frist bis Ende September 2023, die dafür zunächst genannt wurde, ist jedoch ergebnislos verstrichen. Auch innerhalb einer Verlängerung kam keine der beiden Seiten zu einem Ergebnis. Also schritt das Landgericht jetzt zum Urteil. Demnach sei der Zehn-Jahres-Vertrag mit der Galerie unwirksam, da eine derart langjährige Bindung an eine Galerie „eine nicht unerhebliche Einschränkung insbesondere der Kunstfreiheit“ des Malers darstelle. Speziell die langfristige Verpflichtung des Malers, Kunstwerke auf Leinwand zu liefern, begrenze seine Möglichkeiten, „sich als junger Künstler auch in anderer Form auszuprobieren“, so das Gericht. Zusätzlich wurde die Galerie dazu verurteilt, diverse Werke wieder an den Maler herauszugeben, darunter auch Gemälde aus einem 17-teiligen Zyklus. Was bisher durch die Galerie verkauft worden ist, muss Löwentraut jetzt auch noch offen gelegt werden.