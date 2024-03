Düsseldorf Löwensenf bringt limitierte Altbierversion auf den Markt

Zu kaufen ist die limitierte Edition ab 18. März und dann auch nur für kurze Zeit. Fündig werden Fans an zwei Stellen in der Stadt, im Senfladen an der Berger Straße und in der Füchschen-Brauerei an der Ratinger Straße - und online bei Löwensenf. 2,49 Euro kostet das Senf-Tönnchen mit 100 Milliliter Inhalt.