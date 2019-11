Lörick : Fünf Nationalspieler besuchen Grundschule in Düsseldorf

Düsseldorf Von dieser Unterrichtsstunden werden die Schüler einer Grundschule in Düsseldorf-Lörick noch lange erzählen: Sie bekamen am Freitag Besuch von fünf Spielern der Fußball-Nationalmannschaft

Die Überraschung war groß in der Klasse 4c der Gemeinschaftsgrundschule in Lörick: Mitten in der Sportstunde tauchten plötzlich Serge Gnabry, Lukas Klostermann, Bernd Leno, Suat Serdar und Luca Waldschmidt in der Turnhalle auf.