Vereine in Düsseldorf : Der älteste Tennisclub im Linksrheinischen

Lörick Der TC Seestern feiert am Wochenende seinen 40. Geburtstag mit einem Familienfest.

Ferien, Urlaub, vom Alltag abschalten, es sich ein paar Stunden gut gehen lassen. Besucht man den Tennisclub Seestern in Lörick, kommen einem diese Gedanken in den Sinn. Eine große Außenterrasse, auf der Sonnenschirme Schutz vor zu viel Hitze bieten, schließt sich an das geräumige Clubhaus an. Umgeben von gepflegten Grünanlagen und blühenden Blumen soweit das Auge reicht, fühlt man sich sofort wohl. Während die Eltern dort essen und trinken und über Wichtiges – die Noten der Kinder zum Beispiel – und weniger Wichtiges – „Ich muss meinen Aufschlag verbessern“ – plaudern, können sie ihre Kinder auf dem schönen Spielplatz und in der Trampolinarea beobachten.

Obwohl es so viele Möglichkeiten zum Faulenzen gibt, steht beim TC Seestern der Tennis-Sport im Mittelpunkt. Auf fünf Außen- und einem Hallensandplatz gehen mittlerweile mehr als 550 Mitglieder ihrem Hobby an der Oberlöricker Straße nach. „Angefangen hat der Verein im Oktober 1979 mit zwei Hartplätzen und etwa 60 Mitgliedern. Später wurden aus den Hartplätzen vier Greenset-Plätze“, erzählt der Vereins-Vorsitzende Killat von Coreth. Der TC Seestern ist der älteste Tennisclub im linksrheinischen Lörick. Wichtig ist dieses große Aufgebot an Spielflächen auch für die ambitionierten Spieler in den Meden-Mannschaften. Von den Junioren 12 bis zu den Damen und Herren 40 haben Teams des TC Seestern an den Mannschaftsmeisterschaften 2019 teilgenommen. Herausragend dabei ist die Platzierung der Herren 40, die mit Dominik Isken, Marc Osterried, Stefan Arens, Nicolas Loeper, Sven Haas und Gert Koschner in der Aufstellung die Bezirksklasse A anführen und dabei sogar den renommierten Rochusclub besiegen konnten. Dem Vorsitzenden des Clubs in Lörick ist wichtig, dass beim TC Seestern Spieler jeder Spielstärke Mitglied sind. Wie familiär es zugeht, zeigt sich auch am letzten Tag im August, wenn der Club sein 40-jähriges Bestehen feiert. Der Vorsitzende des Tennisverbands Niederrhein, Dietloff von Arnim, ist zu Gast, für die Kinder wird eine Kletterwand aufgebaut und eine Rallye mit selbstgebauten Seifenkisten organisiert.