Düsseldorfer Ermittler LKA-Mitarbeiter lassen sich für leukämiekranken Jonas typisieren

Am Mittwoch rief das LKA zu einer Typisierungsaktion in der Zentrale an der Völklinger Straße in Düsseldorf auf. Dutzende Kolleginnen und Kollegen nahmen die Wattepads in den Mund, mit denen ihre genetischen Daten bei der DKMS registriert werden können. Egal ob für Jonas oder einen anderen Menschen: So kann man einen geeigneten Stammzellenspender finden.