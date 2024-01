Lesung und Live-Coaching im Zakk Wie man es schafft, die eigene Bedürfnisse zu erkennen und zu äußern

Wer kennt es nicht: Man ist in einer Beziehung und eigentlich glücklich, wäre da nicht die besitzergreifende Mutter, das Date, das zu allen Vorschlägen ja sagt, obwohl die Person gerne einen Gegenvorschlag machen möchte, sich aber nicht traut, oder der Mann, der nicht auf Diskussionen eingeht, weil die Frau einen Monolog hält. Casy M. Dinsing kennt diese Problemstellungen aus ihrer täglichen Arbeit als psychologische Beraterin und Coach zur Genüge. Im Zakk liest sie aus ihrem ersten Buch „Warum bist du nicht, wie ich dich gerne hätte? Wie die Liebe den Beziehungsalltag überlebt“, das sich typischen Beziehungsfragen widmet. Im Buch schildert sie den Fall der 60-Jährigen Cordula. Diese hat Schwierigkeiten, ihrer 80-Jährigen Mutter mitzuteilen, dass sie deren Wunsch, sie täglich um 8.30 Uhr anzurufen, nicht mehr nachkommen will. Doch anstatt dies ihrer Mutter genau so zu sagen, stehe Cordula jeden Morgen, selbst im Urlaub, für das Telefonat parat. Dinsing rät Cordula, beispielhaft für eine ihrer Klientinnen steht, für ihre Bedürfnisse einzustehen und sich abzugrenzen. Ein weiteres Kapitel erzählt den Fall von Natalie, die sich nicht traut, ihrem Date zu sagen, dass sie anstatt zum Griechen, doch viel lieber zum Italiener essen gehen will. Dinsing skizziert Natalie´s Gedankengänge. Natalie wolle nicht „schwierig“ sein, denn sie habe Angst vor Ablehnung. Sie erklärt: „Die Angst trennt uns von uns selbst und von unseren Bedürfnissen.“ Es sei nicht grundsätzlich schlecht, mal dem anderen die Entscheidung zu überlassen, doch die Dosis mache das Gift. Bei Natalie sei der Antreiber, „es allen Recht zu machen“, vorherrschend. Sie müsse üben, nein zu sagen. Dinsing stellt Kapitel für Kapitel einen Fall vor, benennt das Problem und gibt Ratschläge.