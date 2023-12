Linus in Düsseldorf Händler wechselt die Straßenseite – und spart 6000 Euro Miete im Monat

Jetzt also der Neustart an der Kasernenstraße 17-19, nur einen Steinwurf entfernt von der alten Adresse. Der Laden wurde kurz vor Weihnachten eröffnet und ist kleiner geworden, flächenmäßig und finanziell. Für 90 Quadratmeter Verkaufsfläche zahlt Linus an den Vermieter – den Düsseldorfer Gewerbemakler Hendrik Poggemann – rund 7000 Euro Monatsmiete. Auf den Quadratmeter gerechnet also elf Prozent weniger als im „Benrather Karree“ bei Deka Immobilien.