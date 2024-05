Ehemaliger „Amalfi“-Chef Ein Profi kocht ehrenamtlich im Zentrum plus in Düsseldorf

Dass Palmieri an der Blumenthalstraße aktiv geworden ist, ist seiner Dankbarkeit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) gegenüber zu verdanken. Dieses betreibt das Zentrum plus. Zwar hatte der Kult-Koch im Jahr 2017 das „Amalfi“ für immer abgeschlossen, blieb aber weiterhin als Profikoch aktiv. So war er als Gastkoch auf Borkum tätig, gab sein Wissen in Kursen für Profi-Köche weiter und eröffnete auf der Kanaren-Insel La Palma ein Restaurant. „Und dann ist der Vulkan auf La Palma explodiert und die Lava kam fast bis auf die Restaurant-Terrasse. In dieser katastrophalen Lage hat das DRK unfassbar toll geholfen“, so der Koch. „Wir waren acht Monate evakuiert und das DRK hat uns die ganze Zeit über sehr gut behandelt. Jetzt, wo ich in Düsseldorf zurück bin, möchte ich davon etwas zurückgeben.“