Verkehr in Düsseldorf-Flingern Linke kämpft für Erhalt von Parkplätzen

Die Linke kann die Vorgehensweise der Verwaltung nicht nachvollziehen. Der Seitenstreifen an der Grafenberger Allee werde als offizielle Parkfläche gesehen und kein anderer Verkehrsteilnehmer würde von dort parkenden Autos gestört. Sie sagt: „Seitdem wir die grün-schwarze Stadtregierung haben, werden sukzessive immer mehr Parkflächen abgebaut in dem irrigen Glauben, wenn keine Parkplätze mehr da sind, werden auch die Autos weniger. Dies in einem Stadtgebiet, in dem es viel schönen, alten Hausbestand gibt, der jedoch keine Garagen bietet.“ Müller-Klar macht sich deswegen Sorgen um diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind. Etwa die Altenpflegerin, „die früh morgens in ihr kleines Auto springt“, um Menschen, „die nicht mehr gut zu Fuß sind, aus Unsicherheit oder Krankheitsgründen nicht mehr Radfahren können“ und um die, „die ihre Arbeitsstelle außerhalb haben, die sie ohne Auto nicht oder nur schwer erreichen können“. So sagt die Bezirksvertreterin weiter: „All die gucken bald in die Röhre. Sollen alle aufs Land ziehen? Wobei von dort müssten sie pendeln, was der Umwelt ebenfalls nicht guttut.“