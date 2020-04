Verkehr in Düsseldorf : Linke fordern über Ostern autofreie Zonen

Am 15. September 2019 gab es einen autofreien Sonntag. Damals wurden viele Straßen in der Innenstadt gesperrt, wie die Kasernenstraße und die Benrather Straße. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Weil die Wetterprognosen über die Feiertage ausgesprochen gut sind und den Düsseldorfern nicht viele Möglichkeiten bleiben, ihre Freizeit draußen zu gestalten, rechnet Anja Vorspel mit vielen Spaziergängern und Radfahrern auf den Straßen. Damit die Menschen den Sicherheitsabstand einhalten können, fordert die Ratsfrau, dass Straßen für Autos gesperrt werden.

Spazierengehen oder Radfahren – das bleibt den Düsseldorfern im Moment, wenn sie draußen ihre Freizeit verbringen. Das vergangene Wochenende hat schon gezeigt, wie voll die Bürgersteige werden können, die in der Stadt nicht überall breit genug sind, um den Sicherheitsabstand zu halten. Deshalb fordert Anja Vorspel, verkehrspolitische Sprecherin der Linken-Ratsfraktion, dass über Ostern Autospuren für Radfahrer und Fußgänger gesperrt werden. Sie rechnet damit, „dass das gute Wetter verstärkt für Spaziergänge genutzt wird“, so Vorspel. Absperrungen könnten schnell aufgebaut werden, „die Spielplätze sind auch über Nacht geschlossen worden“, sagt die Ratsfrau, die aber auch weiß, dass eine solche Maßnahme ein Kraftakt für die Verwaltung bedeuten würde.

Vorspel wünscht sich, dass vor allem Straßen im Innenstadtbereich freigegeben werden, an der Kö zum Beispiel, wo die Geschäfte ohnehin geschlossen seien. Aber auch in den Vierteln gebe es tolle Möglichkeiten – Lorettostraße, Oberbilker und Bilker Allee, Luegallee, Straßen in Wohngebieten. Auch die Rheinuferstraße – zumindest in eine Fahrtrichtung – wäre eine gute Idee, dort sei auch jetzt schon rund um Tonhalle und Fortuna-Büdchen jede Menge los. „Andere Städte machen es vor“, sagt Anja Vorspel und nennt New York, Köln und Berlin. In der Hauptstadt habe man schon vor einer Woche damit angefangen, Platz für Spaziergänger und Radler zu schaffen, „bis Ostern sollen immer mehr Straßen dazukommen“.