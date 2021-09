Aktion in Düsseldorf : Linke benennt kurzzeitig vier Straßen in Derendorf um

Düsseldorf Vier Straßen in Düsseldorf-Derendorf hatten kurzzeitig andere Namen - und zwar die von Friedensaktivistinnen und Widerstandskämpferinnen. Es handelte sich dabei um eine Aktion der Linken zum internationalen Friedenstag.

Die Linke hat am internationalen Friedenstag am Dienstag symbolisch vier Straßen umbenannt, um mit neuen Namen an Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Düsseldorf zu erinnern. Dafür suchte sich die Partei vier Straßen in Derendorf aus und überklebte mit Magnetfolie kurzzeitig die Schilder.