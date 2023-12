Radschnellweg Neuss-Langenfeld 2024 könnte der Linienverlauf fest stehen

Der Radschnellweg beginnt an der Galopprennbahn in Neuss, kreuzt die L137 und verläuft über die B1 Josef-Kardinal-Frings-Brücke nach Düsseldorf, entlang des Hammer-, Volmerswerther- und Fleher-Deichs über die L293 Münchener Straße entlang der Uni nach Benrath, kreuzt die A59 und schließt nach rund 24 Kilometern an der L353 Berghausener Straße in Langenfeld ab.