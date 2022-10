Düsseldorfer Hotelgruppe : Lindner Hotels wächst mit Hyatt-Konzern zusammen

Düsseldorf Das Düsseldorfer Familienunternehmen verspricht sich von der Kooperation neue internationale Kunden und technologische Unterstützung – die Zahlen der Hotelkette sind wegen der Corona-Pandemie stark eingebrochen.

Die Lindner Hotels AG arbeitet ab Dezember mit einer Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Hyatt-Konzerns zusammen. Es handele sich um eine „strategische Zusammenarbeit“, so Lindner-Vorstandschef Arno Schwalie. An den beiden Marken des Düsseldorfer Familienunternehmens – „Lindner Hotels & Resorts“ und „me and all hotels“ – soll sich dadurch nichts ändern. „Lindner bleibt als starke Marke mit eigener Identität erhalten und unabhängig“, teilte Schwalie mit. Die Hotels sollen voraussichtlich Teil der Hyatt-Sparte „Joie de Vivre“-Hotels werden, eine „Kollektion individueller, unabhängiger Hotels in belebter Lage“, heißt es.