Lindner Hotels in Düsseldorf „500 Millionen Euro Umsatz traue ich uns absolut zu“

Worauf achten Sie als erstes beim Betreten eines Hotels? Arno Schwalie sagt: auf den Geruch. Der Mann mit den grauen Haaren und dem glatt rasierten Gesicht sitzt auf einer rosa farbigen Samtcouch im Kaminzimmer des „me and all“-Hotels in Oberkassel – einem Ort, an dem es nach dem Sinne des Chefs leicht süßlich riechen soll.