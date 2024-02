Kurioser Unfall Limousine beschädigt Sicherheitspoller am NRW-Landtag

Kurioser Unfall direkt am Landtag: Eine Limousine mit Ex-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) an Bord kollidierte am Donnerstagmittag mit einem versenkbaren Sicherheitspoller. Der linke Vorderreifen des Autos wurde zerstört, die Polleranlage laut Landtag beschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf.