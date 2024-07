In der Düsseldorfer Altstadt Nach Privatinsolvenz – „größter Limited Sneaker Store Deutschlands“ schließt

Vor etwa einem Jahr überfielen Unbekannte das Schuhgeschäft „Limited Goods“ an der Berger Straße 11 in Düsseldorf. Nach Angaben eines Nachbarn liefen sie maskiert in den Laden, packten Schuhe aus den Regalen in Müllsäcke und verschwanden. Zu der Zeit habe man noch Sneaker im Wert von jeweils mehr als 5000 Euro im Geschäft gehabt, berichtet ein Verkäufer. Als Reaktion auf den Vorfall gebe es heutzutage nur noch Paare im Wert von unter 1500 Euro. Schon bald aber wird es gar keine Sneaker mehr in dem Laden geben.