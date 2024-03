Lijana Kaggwa im Friedrich-Rückert-Gymnasium Warum ein „Topmodel“ eine Düsseldorfer Schule besucht

Ein Model kommt in die Aula des Friedrich-Rückert-Gymnasiums, um über Cybermobbing zu sprechen. Das mag zunächst seltsam klingen – nicht aber, wenn es sich bei dem Model um Lijana Kaggwa handelt. Bekannt geworden ist sie durch die Fernsehsendung „Germany‘s Next Topmodel“ („GNTM“), wo sie es im Jahr 2020 bis ins Finale geschafft hat – und dort freiwillig ausgestiegen ist, um ein Zeichen gegen Cybermobbing zu setzen. Noch bekannter ist sie geworden, als sie zwei Jahre später in Youtube-Videos Vorwürfe gegen die Castingshow erhoben hat.